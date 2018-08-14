Правозащитнице разрешили посетить Сенцова в колонии

По просьбе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрешила правозащитнице Зое Световой посетить колонию, где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил в Twitter глава СПЧ Михаил Федотов.

"СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО (Ямало-Ненецкому автономному округу - ред.) в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что", - написал Федотов.

Как сообщалось, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

8 августа его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова катастрофическое. Читайте также: Сестра Сенцова: Преждевременная информация может навредить Олегу, пока он в России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в клинику в Москве, где есть специалисты по эндогенному питанию.

В общей сложности в России и аннексированном Крыму содержат около 70 украинских политзаключенных, в их числе и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.