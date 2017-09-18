Предоставление США оборонительного вооружения Украине открывает возможность поставок оружия из других стран, - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что если Соединенные Штаты Америки предоставят Украине оборонительное вооружение, то данное решение откроет возможность поставок оружия из других стран.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Twitter.

"Решение о предоставлении Украине оборонительного оружия откроет такие же возможности с другими странами", - сказал Порошенко на встрече с украинской общиной и крымскотатарскими организациями США.

Глава государства также отметил шаги, которые сделал американский Конгресс в помощи Украине, в том числе решения о предоставлении оборонительного оружия, информирует пресс-служба Порошенко.

"Это не просто позиция, которая позволяет нам значительно повысить цену, которую заплатит российский агрессор, если он перейдет к наступательным действиям, но это еще открывает возможности для предоставления нам аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады, других государств. Ждем политического решения США", - сказал президент, добавив, что в этих переговорах очень далеко продвинулись.

Он подчеркнул необходимость для Украины средств радиоэлектронной борьбы.

"Еще одна важность оборонительного оружия - это не просто противотанковые ракеты "Джевелин"... Мы говорим о системе радиоэлектронной борьбы, представляющей миру неопровержимые доказательства преступлений России - откуда они открывают огонь, чтобы убивать

наших гражданских, откуда и когда, какого калибра они подтянули запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. И, наконец, это доказательства, которые позволят нам сформировать юридическую позицию, когда будут рассматриваться преступления РФ в международном суде в Гааге", - сказал глава государства.

Порошенко акцентировал внимание на том, что в ходе антитеррористической операции погибли более 10 тыс. граждан Украины.

"Украинцы - нация мира, мы никого не хотим убивать. Но мы уже, наше государство и наш народ, заплатили чрезвычайно высокую цену - более 10 тыс. украинцев, в том числе 2 700 украинских воинов отдали свою жизнь за право Украины называться независимой и восстановить свой суверенитет", - сказал он.

Глава государства также поблагодарил украинскую диаспору за ее вклад в принятие положительного решения о введении санкций против России.

Напомним, в июле Тhe Wall Street Journal сообщил, что Пентагон разработал план предоставления оружия Украине и ожидает одобрения Трампа. Украина давно пыталась получить ПТРК "Джавелин", чтобы эффективно бороться с бронированными машинами российского производства.

В начале августа Министерство обороны США направило в Белый дом предложение о предоставлении нового пакета помощи на сумму 50 млн долларов, который предусматривает отправку в Украину противотанковых комплексов Javelin.