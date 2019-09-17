Предпосылок для свободных выборов на оккупированном Донбассе пока нет - глава ОБСЕ

Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак убежден, что местные выборы на ныне неподконтрольной Украине территории Донбасса должны быть свободными и проходить по украинскому законодательству, но пока такой обстановки нет.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

"О конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что есть атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет", - сказал Лайчак.

Он подчеркнул, что свободные выборы в Донбассе могут пройти только в свободной обстановке и по украинским законам. Также, по его словам, должно быть обеспечено наблюдение со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, "то есть в системе украинской юрисдикции".

Глава МИД Словакии подчеркнул, что после достижения такой ситуации можно организовать выборы и назвать их свободными. Читайте также: За время конфликта на Донбассе погибли 3339 гражданских - ООН

"Я сказал, что на сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти", - добавил Лайчак.