Председатель КНР: Мы поддерживаем целостность Украины и ее выбор

Отношения Украины и Китая носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения, подчеркнули на встрече в Давосе главы государств

Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также евроатлантический выбор украинского народа. Об этом на встрече с президентом Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил председатель КНР Си Цзиньпин, говорится в сообщении пресс- службы главы государства.

По словам китайского лидера, украинские-китайские отношения носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

В свою очередь Порошенко выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и пресечению российской вооруженной агрессии против Украины, а также полному восстановлению территориальной целостности Украины.

Главы государств договорились в 2017 году активизировать политический диалог на высшем уровне и провести заседание украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Порошенко при этом отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс - один путь" и "имеет для этого значительный потенциал". Цзиньпин пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме.

27 марта 2014 года, через несколько недель после начала российской оккупации Крыма, Генассамблея ООН приняла резолюцию No68/262 о территориальной целостности Украины. Китай воздержался от голосования.