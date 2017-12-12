Председатель Конституционного суда Украины снова не выбран

Избрание нового председателя Конституционного суда Украины (КС) во вторник не состоялось, так как не были выдвинуты кандидатуры.

"Избрание председателя Конституционного суда Украины не состоялось (ни были выдвинуты кандидатуры)", - сообщает пресс-служба КС.

Кроме того, КС на специальном пленарном заседании продолжил рассмотрение проекта регламента Суда, однако регламент не принят.

Как сообщалось, 18 мая 2017 года Конституционный суд не смог избрать свое руководство. В КС пояснили, что в соответствии со ст.20 закона о КС и SS1 Регламента КС председателем суда считается избранный кандидат, за которого проголосовало больше половины конституционного состава судей КС. В случае если предложено не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, или же председатель КС не был избран при повторном голосовании, проводятся новые выборы на должность председателя КС.

Избрание главы КС было назначено на 2 ноября. Однако в тот день избрание также не произошло.

19 марта 2017 года истек трехлетний срок пребывания на посту председателя КС Юрия Баулина. С тех пор должность председателя суда вакантна.

Согласно регламенту председатель избирается не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность председателя стала вакантной.

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