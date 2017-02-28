Председатель Нацагентства по предотвращению коррупции получает 100 тысяч гривен зарплаты

Значительную часть зарплаты Корчак составляет надбавка за интенсивность труда - 40 тыс. грн в месяц.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало данные о размере заработной платы руководства за февраль 2017 года.Как отмечается на сайте НАПК, это сделано "учитывая многочисленные информационные запросы относительно начислений и выплат".

Согласно сообщению, зарплата председателя НАПК Натальи Корчак за февраль 2017 года составила 101,400 тыс. грн: должностной оклад - 40,560 тыс. грн, надбавка за выслугу лет - 20,280 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда - 40,560 тыс. грн.

Заместитель НАПК Руслан Радецкий и члены органа Руслан Рябошапка и Александр Скопич получили за февраль текущего года заработную плату в одинаковом размере - 76, 440 тыс. грн.

Напомним, что согласно закону "О государственном бюджете на 2017 год", расходы на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) вырастут с 486 млн грн до 605 млн грн. По материалам: ZN.UA

