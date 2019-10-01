Председатель СБУ Баканов готовит "масштабную реформу"

Служба безопасности Украины представила концепт новой редакции закона о СБУ.

30 сентября на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки презентовали основные положения законопроекта, сообщает пресс-центр СБУ.

Председатель СБУ Иван Баканов назвал приоритетом приближение службы к лучшим моделем спецслужб государств-членов ЕС и НАТО. Особенно в условиях агрессии со стороны Российской Федерации.

"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", - сказал Баканов.

Среди других приоритетов в СБУ называют:

отказ от несвойственных функций;

расширение контрразведывательного вектора; сокращение и перезагрузку кадрового состава службы;

повышение заработной платы работников;

деполитизацию руководящей вертикали СБУ и назначение председателя на срок, который не совпадает со сроком каденции президента;

совершенствование международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

систему демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы;

отсутствие давления на бизнес.

В 2020 году планируется сокращение штата СБУ на около тысячу человек.