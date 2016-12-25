Председатель СБУ заявил, что негативно относится к встрече Н.Савченко с боевиками

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что негативно относится к встрече народного депутата Украины Надежды Савченко с боевиками, которая состоялась в Минске. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" , передает корреспондент УНН.

"Я не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку по этой встречи, то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат ВР, член комитета по обороне и безопасности берет и встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации и о чем-то общается. Я разговаривал с Надей после этой встречи и она мне рассказала об обстоятельствах этой встречи. Мне сейчас некорректно будет просто озвучивать. Более того, после этой встречи, СБУ пригласила к себе Надежду и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется СБУ по факту деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" ", - заявил он.

Напомним, Н.Савченко подтвердила факт встречи в Минске с А.Захарченком и И.Плотницким с участием российской стороны.

СБУ провела допрос Н.Савченко через информацию о встрече с главарями "ДНР / ЛНР".

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что действия Н.Савченко ей не в пользу.