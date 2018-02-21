Председателем Конституционного суда стал Станислав Шевчук

Сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КСУ избран Станислав Шевчук.Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Шевчук был назначен судьей Конституционного суда 13 марта 2014 года.

Шевчук является доктором юридических наук, профессором, членом- корреспондентом Национальной Академии правовых наук Украины. Также он был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Фото: Станислав Шевчук (ccu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте президента Украины Петра Порошенко. Сообщалось, что комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного суда Украины шесть человек.

В декабре Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда. На тот момент были утверждены 14 из 18 кандидатур в состав КСУ. 13 декабря съезд судей избрал на должность судьи Конституционного суда Украины Виктора Городовенко.