Председателем Одесского облсовета избран депутат от "БПП "Солидарность" Паращенко

Депутаты Одесского областного совета в ходе 25-й внеочередной сессии поддержали решение о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета VII созыва Анатолия Урбанского, а также избрали новым председателем депутата от фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергея Паращенко.

"По итогам тайного голосования, кандидатуру депутата Сергея Паращенко от депутатской фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали 55 депутатов, против - 1, воздержались - 1, всего приняли участие в голосовании 58 депутатов. Сергей Паращенко поблагодарил коллег за поддержку и доверие, принял присягу и продолжил проведение сессионного заседания", - говорится в обнародованном на сайте облсовета в среду сообщении.

Согласно информации, далее депутатский корпус поддержал проекты решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Одесского областного совета VII созыва Урбанского и о досрочном прекращении полномочий депутата Одесского областного совета VИИ созыва Григория Бойко.

Как известно, Урбанский избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва в ходе внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля 2019г.