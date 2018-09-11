Представитель Госдепа США обсудит в Украине вопросы религиозной свободы

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк встретится с украинскими властями и религиозными лидерами.

Представитель Госдепа США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэкс 10 по 19 сентября посетит Украину, Польшу и Узбекистан, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Украине Браунбэк встретится с представителями власти и лидерами религиозных организаций, чтобы обсудить "усилия по защите и продвижению религиозной свободы".

В мае 2018 года Госдеп США выразил озабоченность в связи с вмешательством украинских властей в дела Православной Церкви, а также участившимися случаями дискриминации священнослужителей и верующих УПЦ.

Спілка православних журналістів

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