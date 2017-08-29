Представитель президента в Раде анонсировала перезагрузку Кабмина

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отрицает отсутствие взаимопонимания между Банковой и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Однако с главой правительства уже обсуждали варианты кадровых перестановок в Кабмине.

"Буквально несколько дней назад у нас была предварительная совещание. О ней попросил премьер-министр. Мы обсуждали первые показатели, которые будут заложены в 2018 году... Речь не шла о каких-то недоразумениях, речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров с критикой, замечаниями и перспективой работы", - сообщила депутат в эфире "5 канала" вечером в понедельник, 28 августа.

Луценко отрицательно ответила на вопрос ведущей о том, что Гройсман якобы стал "проблемой для Администрации президента", и что на Банковой рассматривают вопрос замены премьер-министра.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял об отсутствии у него президентских амбиций. Он также заверял, что, что его нынешняя должность нравится больше, чем работа в качестве городского головы или председателя Верховной Рады.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в декабре 2016 года президентский рейтинг Владимира Гройсмана находился на уровне 4,2%.

По материалам: 5 канал