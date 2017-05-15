Представитель Президента в Раде Ирина Луценко задекларировала автомобиль за 2,4 млн гривен

Представитель Президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировала приобретение права на автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2 430 000 гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Луценко приобрела право на автомобиль 10 мая.

Продавцом выступил гражданин Артем Кучеренко.