Представитель РФ в Гааге заявил, что никто, кроме Украины, не считает действия боевиков на Донбассе терроризмом

Весь мир воспринимает действия сторон конфликта на Донбассе как военные, а не террористические, заявил директор правового департамента МИД РФ, представляющий Россию в Международном суде ООН в Гааге, Роман Колодкин.

Никто в мире не разделяет стремление Украины представить действия боевиков на Донбассе как террористические, сказал директор правового департамента министерства иностранных дел РФ, представляющий Россию в Международном суде ООН, Роман Колодкин во время слушаний 9 марта, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"На 800 страницах документов, представленных Украиной суду, вы не найдете ни одного заявления международного органа или государства, кроме Украины, в котором инциденты, на которые опирается украинская сторона, характеризовались бы как терроризм или финансирование терроризма", - заявил он.

Колодкин отметил, что весь мир воспринимает происходящее на Донбассе как вооруженный конфликт, а действия сторон - как военные действия.

"Следовательно, Украина одинока в стремлении охарактеризовать те инциденты, на которые она опирается, в качестве терроризма и финансирования терроризма", - добавил он.

С 6 по 9 марта в Гааге прошли предварительные слушания по иску Украины против России, в котором указывается на нарушение Москвой положений Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Иск был подан 16 января.

Киев требует осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размер которых в иске не указан. Кроме этого, суду предлагается привлечь к ответственности официальных лиц, виновных, по мнению истцов, в поддержке терроризма.

Другой блок претензий касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма.

Украина просит Международный суд ООН на время рассмотрения дела, в качестве меры обеспечения иска, запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.