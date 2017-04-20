Представитель Шокина заявил о возможности обжалования решения ВАСУ

Представитель бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина Владислав Максимов сообщил о возможности обжалования решение Высшего административного суда Украины оставить без рассмотрения иск экс-главы ГПУ к Верховной Раде и президенту Украины из-за его увольнения, пишет Интерфакс- Украина.

По полученным данным, в настоящее время решение по обжалованию судебного постановления не принимали.

"Мы просили суд возобновить сроки. Суд нам отказал", - заявил Максимов.

И добавил: "Это разные вещи - можем обжаловать или будем обжаловать. Будем ли обжаловать, я не определился".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 20 апреля, Высший административный суд Украины принял решение отказать представителям бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в удовлетворении ходатайства о возобновлении сроков подачи иска к Верховной Раде и президенту из-за увольнения его с должности.