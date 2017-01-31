Представитель Украины при ООН даст брифинг относительно Авдеевки - Климкин

Обострение ситуации вокруг Авдеевки является сознательным провоцированием гуманитарной катастрофы с целью дестабилизировать ситуацию в Украине в более широком формате.

Об этом на брифинге в Мариуполе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю это (обострение ситуации в Авдеевке - ред.) сознательной дестабилизацией. Я не исключаю, что это связано именно с периодом снижения температуры и является сознательным провоцированием гуманитарной катастрофы. Мы прекрасно понимаем, что ситуация вокруг Авдеевки важна и для Мариуполя, поэтому это дестабилизация не только вокруг Авдеевки. То, что сейчас страдают десятки тысяч людей без тепла и без электричества - это и в том числе попытка дестабилизировать ситуацию и в более широком формате, я в этом уверен", - сказал Климкин.

Он добавил, что МИД обратилось по этому поводу ко всем друзьям Украины и вчера и сегодня поднимает вопрос ситуации в Авдеевке на всех международных площадках.

"Буквально через несколько часов наш представитель при ООН Владимир Ельченко будет об этом говорить на специальном брифинге. Будем работать над специальным заседанием Совета безопасности ООН, то же касается специального заседания в рамках Постоянного Совета ОБСЕ и в рамках Совета Европы", - отметил Климкин.

Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что "готов к любым встречам на любом уровне, в том числе в рамках "нормандского" формата", но для того, чтобы уменьшить страдание людей от российской агрессии, нужно совместно последовательно давить на Россию, чтобы заставить ее выполнять Минские договоренности.

"То, что делает Россия сейчас, - это сознательное провоцирование и сознательное стремление "слезть" с Минских договоренностей", - подчеркнул Климкин.