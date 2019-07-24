Представитель Зеленского в правительстве Герус объяснил, почему ходил к следователям

Представитель Президента Украины в правительстве Андрей Герус посещал Главное следственное управление Нациполиции. По его словам, речь идет о деле относительно "черного пиара", а также незаконного сбора информации и слежки за ним и его семьей. Об этом Герус написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера по приглашению следователя посетил главное следственное управление Нацполиции относительно незаконной деятельности группы лиц в сфере "черного пиара", - написал Герус.

По его словам, "в сентябре-декабре 2018 года, еще задолго до выборов, организованная группа лиц проводила незаконный сбор информации из закрытых баз, сбор персональных данных обо мне и членах моей семьи, проводили визуальное наблюдение за передвижением по городу Киеву. Затем собраны правдивые факты перемешивались с ложными фактами и использовались для заказных статей, сюжетов, "черного пиара" и других попыток дискредитации".

"Всего в группе было 8 человек, некоторые из них сейчас в бегах за границей. Также группа осуществляла незаконный сбор информации о некоторых депутатах, которые разоблачали факты коррупции в украинской энергетике", - сообщил Герус.

Он также выразил надежду, что следователи выйдут и на заказчиков такого творчества.

"Хотя большого секрета здесь нет, очевидно, что это кто-то из двух бенефициаров схемы "Роттердам +". К сожалению, проявлялся неадекватно сильный интерес в сохранении коррупционных схем. Было бы хорошо, если бы хотя бы какая-то ответственность за такие действия наступила, ведь заказной "черный пиар" у нас уже неприлично разрастается в самостоятельную отрасль экономики и с этим надо что-то делать", - говорится в сообщении.