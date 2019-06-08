Представители Меджлиса баллотируются в Раду в списках шести партий

Чубаров рассказал, в каких партиях будут представители крымскотатарского народа.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об участии представителей Меджлиса крымскотатарского народа во внеочередных выборах в Верховную Раду.

По его словам, кандидаты Меджлиса будут представлены в шести партиях. В частности, Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз баллотируются от "Европейской солидарности", в партию "Голос" Святослава Вакарчука войдут два представителя Меджлиса. Чубаров баллотируется в первой десятке партии "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко. Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова пойдет от политической силы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана".

Чубаров заверил, что речь идет об участии представителей крымскотатарского народа исключительно в списках проукраинских и проевропейских партий.

"Я хочу поблагодарить представителей шести политических партий, которые по собственной инициативе и понимая, насколько сегодня важен вопрос возвращения Крыма, восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, включили представителей крымскотатарского народа в свои списки", - сказал Чубаров в facebook.

Ранее лидер крымскотатарского народа заявил, что крымские татары будут в оппозиции к новому президенту Владимиру Зеленскому.