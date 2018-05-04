Представители националистических организаций в Киеве задержали воевавшего на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Лусварги и привели его в СБУ

В Киеве представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали воевавшего на Донбассе на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и привели его к зданию Службы безопасности Украины.

"Пришли к мужскому Свято-Покровского Голосеевскому монастырю УПЦ МП, чтобы проверить, действительно ли террорист из Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал за т.н. "Л/ДНР", проживает на его территории. К сожалению, боевика Лусварги активисты в монастыре не выявили, а представители Московского патриархата отказывались признавать, что скрывают у себя пророссийского террориста, который убивал на Донбассе украинских воинов и угрожал захватить Киев. Они заявили, что ничего не знают о его преступлениях. Самого Лусварги, по их словам, якобы отвезли в бразильское посольство", - сообщает "Национальный корпус" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По информации националистов, Р.Лусварги был задержан возле бразильского посольства.

Согласно стриму "Радио Свобода, представители националистических сил уже привели задержанного Р.Лусварги к зданию СБУ.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" первый замглавы партии Назар Кравченко, на данный момент активисты находятся у здания спецслужбы и ждут пока к ним выйдет представитель.

"Мы не просто хотим сдать СБУ этого преступника, но и получить объяснение, почему именно мы, а не сотрудники службы должны ловить его по улицам и подъездам", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Н.Кравченко отметил, что учитывая тот факт, что сепар ранее был в СБУ на допросе и был отпущен, активисты после его передачи останутся под зданием, "чтобы проконтролировать ситуацию".