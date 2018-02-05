Представление президента о назначении новых членов ЦИК внесено в Раду

Представление Президента Украины Петра Порошенко относительно нового состава Центральной избирательной комиссии поступило в Верховную Раду. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

"Только что Президент Украины внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", - отметил он.

Спикер также обнародовал список кандидатов, "чтобы снять все интриги".

Напомним, пресс-служба президента ранее заявляла, что глава государства 23 января подписал представление на 14 членов ЦИК. В то же время 5 февраля Парубий заявил на брифинге, что представления еще нет в парламенте.