Представник президента у КСУ впевнений, що санкції проти каналів Медведчука не скасують

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що Верховний суд не скасує санкцій проти каналів 112, NewsOne та ZIK

Веніславський не бачить підстав для того, щоб Верховний суд скасував введення санкцій.

"Рішення РНБО дуже ретельно готувалося. Воно юридично повністю бездоганне. Тому очікувати, що якісь є підстави для оскарження цього рішення, у мене таких аргументів точно немає. Я не бачу підстав сумніватися, що це рішення зможуть оскаржити судом", - сказав він.

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