Представники ОРДЛО від України будуть брати участь у роботі ТКГ на постійній основі

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 10 червня поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації - представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі груп ТКГ і в форматі ТКГ на постійній основі.

"Вперше в складі української делегації в роботі політичної групи і безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини - глава міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер", - повідомляє прес-служба Офісу президента за підсумками засідання ТКГ у середу.

Представники ОРДЛО, запрошені з української сторони, наголосили на необхідності узгодження параметрів політичного врегулювання з представниками інтересів понад 1,5 млн людей, які були змушені покинути свої будинки в результаті конфлікту на Донбасі.