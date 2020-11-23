Представником України в ЮНЕСКО призначили посла у Франції

Посла України у Франції Вадима Омельченка призначили представником України в організації ООН із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Указ про це президент України Володимир Зеленський підписав 23 листопада, документ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - ідеться в указі.

На посаду посла України у Франції Омельченка призначили 11 червня 2020 року. Перед його призначенням Зеленський звільнив попереднього главу зовнішньополітичного підрозділу МЗС України Олега Шамшура.

Станом на 23 листопада представництво України в ЮНЕСКО і далі очолює Шамшур, про це свідчить інформація на сайті МЗС України.

Вадимові Омельченку 56 років. Юрист за освітою. Двічі працював радником спікерів парламенту України, керував групою радників віцепрем'єр-міністра України з економічних реформ, викладав у Дипломатичній академії при МЗС України. У 2006 році заснував аналітичний центр - Інститут Горшеніна, є його президентом. Виступав із лекціями і доповідями в Ecole Militaire, Національній асамблеї та Сенаті Франції, писало видання LB.ua.

Головний офіс ЮНЕСКО розташований у Парижі.