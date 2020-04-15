Представництво президента України в АРК прокоментувало затримання в окупованому Криму

Російська влада в окупованому Криму "вчергове вирішила вдатися до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти". Про це заявило 15 квітня представництво президента України в Автономній Республіці Крим, інформує Радіо Свобода.

"Окупаційна влада вчергове вдається до незаконного переслідування громадян на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь", - ідеться в заяві.

Так українське відомство прокоментувало повідомлення ФСБ Росії про затримання на території анексованого півострова "агентурної групи" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У російській спецслужбі стверджують, що до складу групи входив громадянин України, який працює на військову розвідку країни, і російська військова, підозрювана в передачі українській стороні відомостей, що становлять державну таємницю. За цими даними, курував групу "начальник підрозділу української військової розвідки, дислокованого в Херсоні, полковник Олег Ахмедов. Громадянин України, ім'я якого не називається, вже етапований до московського СІЗО "Лефортово".

Адвокат російської військової повідомив виданню "Ґрати", що вона визнала свою провину і засвідчила, що затриманий громадянин України - її колишній чоловік, який завербував її і якому вона передавала документи з військової частини, в якій служила. Жінці обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Окремо повідомляється, що інформація про діяльність затриманих була отримана в межах розслідування кримінальної справи, порушеної щодо іншого громадянина України, Дениса Кашука, який нібито теж працював на українську розвідку. За версією російського слідства, він був завербований у Херсоні, пройшов навчання і привіз вибухівку до Криму. Судовий процес, під час якого Кашук визнав провину, відбувався в особливому порядку без дослідження доказів. Захист засудженого заявляв, що він погодився зі звинуваченням через погрози родині.

Головне управління розвідки України називало справу Кашука "черговою провокацією ФСБ".