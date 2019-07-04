Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине

Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине и покидает страну. председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал письма в организации с требованием отозвать наблюдателей для досрочных парламентских выборов из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.

Об этом говорится в "ТСН.Ранок".

Произошло это после того, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал письма в организации с требованием отозвать наблюдателей для досрочных парламентских выборов из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.

Решение ПАСЕ вернуть российской делегации права голоса в ассамблее осуждает и США - соответствующую резолюцию внесли в Конгресс. Соавторы - из обеих партий, республиканской и демократической, такие резолюции обычно принимают большинством голосов. Россию обГрунтованно исключили из Совета Европы после злонаміренного нарушение украинского суверенитета в Крыму, говорится в резолюции, и ее войска не просто остаются на полуострове, Россия к тому же продолжает войну на Донбассе. Упомянутые в тексте документа и 24 пленных прошлой осенью моряки. Резолюция предлагает вводить против России новые санкции в случае, если за год после их захвата в Керченском проливе, русские все еще будут держать их за решеткой.

Напомним, 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ проводить наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Украине. Вместе с тем, президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина как член Совета Европы обязана приглашать представителей Парламентской ассамблеи совета европы для наблюдения за выборами.

Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет санкционный механизм. В этом же документе приглашают Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. 118 делегатов проголосовали за, 62 - против, еще 10 воздержались. Перед этим ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокирования возвращения российской делегации в этой организации.

После того, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал письмо организации с требованием отозвать наблюдателей на досрочных парламентских выборах. Решение ПАСЕ вернуть российской делегации права голоса в ассамблее осуждают и США - соответствующую резолюцию внесли в Конгресс. Соавторы из обеих партий, республиканской и демократической, такие резолюции обычно принимают большинством голосов.