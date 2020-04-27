Прем'єр розповів, чому звільнили Нефьодова та Верланова

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чому звільнили з посад голів Митної та Податкової служб.

"На останньому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення голів Митної та Податкової служб. Уряд вжив такі заходи, адже робота митниці та податкової - це, перш за все, питання економічної безпеки країни. Тут не може бути ніяких виправдань", - написав на своїй сторінці у Facebook Шмигаль.

За його словами, бюджет-2019 показав один із найгірших показників по надходженнях за останні роки.

"Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу. Наразі ситуація вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників. Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет Міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час", - повідомив прем'єр.

Він також додав, зо уряд підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки.

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