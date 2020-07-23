Прем'єр Шмигаль проводить першу закордонну поїздку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розпочав одноденний робочий візит до Брюсселя, де запланована зустріч з керівництвом Європейської Комісії.

Прем'єр прибув з українською делегацією на зустріч з єврочиновниками у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Зокрема, запланована зустріч із віце-президентом Єврокомісії Францом Тіммермансом, на якій обговорять впровадження Європейського зеленого курсу (New Green Deal). Мета - досягнення кліматично нейтральної економіки, можливість приєднання України до платформи ЄС для трансформації українських вугільних регіонів.

Також запланована зустріч із віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Під час якої, передбачається підписання меморандуму з ЄС про взаєморозуміння щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС.

В українській делегації - міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.