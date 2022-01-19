Прем'єр Швеції закликала Росію до деескалації після розмови з Зеленським

Сьогодні відбулась телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністр Швеції Магдалени Андерссон. Остання закликала Російську Федерацію до деескалації біля кордонів нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Андерссон.

Магдалена Андерссон позитивно оцінила розмову з Зеленським та підтвердила підтримку суверенітету, територіальній цілісності й програмі реформ України з боку Швеції, а також закликала Росію до зниження напруги біля кордонів нашої країни.

Про що говорили Зеленський та Андерссон:

Зеленський повідомив Андерссон про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру, а також відзначив важливість об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль для розблокування мирного процесу;

президент високо оцінив підтримку Швеції щодо євроінтеграційного курсу України та допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій;

обговорили поглиблення взаємодії в питаннях реформ з країнами Східної Європи;

порушили питання подальшої двосторонньої співпраці у сферах, в яких зацікавлені обидві країни;

"Окрему увагу приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Володимир Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній", - пише пресслужба.