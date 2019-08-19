Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет приедет в Украину: детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Это будет первый за последние 20 лет визит премьера Израиля в Украину. В последний раз он посещал Киев во времена своей первой каденции на посту премьер-министра в 1999 году.

В Киеве Нетаньяху, кроме встречи с Владимиром Зеленским, намерен принять участие в церемонии памяти погибших в Бабьем Яру.

18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий период регулярных расстрелов, связанный с отступлением нацистских войск из Киева.

Перед визитом в Украину Нетаньяху пообщался с журналистами. Он, в частности, назвал предстоящий визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять. Я намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами, - констатировал израильский премьер.

Недавно Украина ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Оно дает ощутимые экономические плюсы Украине.

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