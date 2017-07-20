Премьер-министр о перезагрузке работы Правительства: В 10 министерствах будет создана новая структура

Правительство Украины в рамках реформы государственной службы планирует пересмотреть структуру 10 министерств и создать в них специальные директораты, которые будут вести политику органов власти. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Тернопольской области.

"Мы в 10 министерствах будем создавать директораты, которые будут заниматься стратегическим планированием и формированием политики министерств. Каждое министерство имеет свое назначение. Не может быть министр или министерство, которое занимается неизвестно чем. Говорим о совершенно четкой компетенции, политике, которую должно внедрять, и четкой оценке выполнения задач", - отметил Глава Правительства.

Он сказал, что кадровый состав директоратов сформируют около тысячи новых работников, которые будут избраны на конкурсной основе.

"Это означает, что тысячи людей, которые пройдут очень строгий профессиональный отбор, придут работать во власть. Я их называю "агентами изменений", - сказал Владимир Гройсман.

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http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250155074