Премьер-министр посадил оливковое дерево в Иерусалимской "Роще наций" (фото)

Премьер-министр Владимир Гройсман во время официального визита в государство Израиль посетил "Гай наций" в Иерусалиме и посадил оливковое дерево - как символ мира, дружбы и развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Символ мира для наших стран, для наших народов является очень важным. Мы знаем, насколько мир имеет высокую ценность. Мы, две страны, боремся сегодня за право жить на своей родной земле, восстановить свою территориальную целостность, за то, чтобы над нашими странами был мир, согласие, спокойствие", - сказал Гройсман.

Он отметил, что у Украины и Израиля продолжительная общая история и большие перспективы будущего сотрудничества.

"Мы бы хотели, чтобы используя эти возможности, наши страны и народы были ближе друг к другу", - отметил Премьер-министр.