Премьер настаивает на изменении избирательной системы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает изменить избирательную систему, чтобы исключить покупку голосов.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.

"Не соглашаемся ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема? Действующая избирательная система коррумпирует сегодня избирательный процесс. Стало нормой в нашей стране, когда покупают голоса. Мы имеем шанс это изменить, мы должны создать нормальную прозрачную систему, где каждый сможет реализовать себя", - сказал Гройсман. Читайте также: Гройсман призвал Раду завершить реформу децентрализации

Он также призвал правительство, парламент и Президента объединиться и вместе "вернуть чувство собственного достоинства каждом украинцу".