Премьер Польши сравнил Хмельницкого с Гитлером

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что украинский гетман Богдан Хмельницкий находится в числе тех, кто совершал величайшие преступления против еврейского народа. Об этом он заявил в ходе лекции в Холме, посвященной польско-еврейским отношениям.

Моравецкий подчеркнул, что у Польши "тысячелетняя история сотрудничества на одной земле с евреями, что нельзя сравнить с другими странами в Европе и мире", передает "Европейская правда".

При этом он заявил о том, что поляки никогда не выгоняли евреев, а во времена нацизма в Польше были самые сильные репрессии за помощь евреям, и именно в Польше им помогали больше всего.

"Первым крупным преступным актом против евреев, который в еврейской историографии часто приравнивается к Холокосту, было восстание Хмельницкого. Очевидно, что тогда доходило до страшных преступлений, историки говорят про 100 тысяч убитых евреев ", - сказал польский премьер.

Он также заявил о том, что во время осады Львова Хмельницкий в обмен на выдачу евреев обещал отступить от города, но "Львов сказал, что не отдаст еврейских братьев и не отдал".

Кроме того, Моравецкий рассказал о своей недавней поездке в северный город Торунь.

"Один из тамошних раввинов представил свой взгляд на историю. Он говорил о трех преступниках на "х" - Гитлер, Гиммлер и Хмельницкий (по-польски Hitler, Himmler и Chmielnicki - ред.). Это герой для наших соседей, а для нас тот, кто фактически привел к первому упадку Речи Посполитой", -заявил премьер Польши.