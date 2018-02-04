Премьер Польши записал обращение о цели закона, запрещающего "бандеровскую идеологию" (видео)

Канцелярия премьер-министра Польши обнародовала специальный видеоролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны

Ролик объясняет цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти, сообщает "ДС" со ссылкой на Польское радио.

В нем выступает глава польского правительства Матеуш Моравецкий, а его обращение проиллюстрировано архивными материалами и снимками. Премьер- министр говорит, в частности, о том, что "Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп".

Он также отмечает, что Польша оказалась под немецкой и советской оккупацией, и почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Моравецкий подчеркивает, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам.

"Мы хотим бороться с ложью в каждой форме", - декларирует премьер-министр. Как объясняет глава правительства, именно таким было намерение внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.

Напомним, в пятницу, 26 января, Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект об Институте национальной памяти Польши, который в частности содержит запрет пропаганды "идеологии украинских националистов". Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с третьим рейхом.

В ночь на 1 февраля Сенат Польши принял данный закон без поправок.

В Израиле раскритиковали принятый Польшей закон. Кнессет рассмотрит законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти будет приравнен к отрицанию Холокоста.

Петр Порошенко призвал Польшу к объективности из-за "антибандеровского" закона