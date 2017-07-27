Премьер РФ прокомментировал лишение украинского гражданства Саакашвили

Российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства политика Михаила Саакашвили.

Об этом сообщается на его странице в соцсети.

"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины.

Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию", - написал он.

Все это, продолжает Медведев, "неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию".