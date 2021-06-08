Пресреліз про розмову Зеленського з Байденом писали, "виходячи із загальної атмосфери розмови" - Подоляк

Пресреліз за підсумками телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена виправили у зв'язку з "уточненням дипломатичних формулювань", заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Про це він сказав у коментарі НВ.

"Первинний післярозмовний statement робився, виходячи із загальної атмосфери розмови президентів і усних формулювань. У тому числі формулювань, які стосувалися подальшої можливої логістики вступу нашої країни до Північноатлантичного Альянсу. Важливо ж усе-таки перейти від слів до конкретних дій", - заявив Подоляк.

За словами Подоляка, важливо було позначити спільність позицій лідерів двох держав одразу за підсумком розмови, а вже після цього було уточнено формулювання. Радник глави ОП вважає це звичайним робочим процесом.

"Важливо було позначити спільність позицій і спільність оцінок відразу по факту розмови. Передати, скажімо так, атмосферу двостороннього тета-тета. А вже трохи пізніше, як це прийнято, почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань. На мій погляд, абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні правки. Немає ніяких істотних підсумкових розбіжностей і близько", - сказав Подоляк.

Подоляк додав, що "не потрібно шукати темне там, де світло", а розмову двох лідерів він назвав "максимально довірчою, предметною і з цілком конкретними визначеннями тих чи інших ризиків".

У пресрелізі ОПУ за підсумками розмови Зеленського і Байдена, опублікованому увечері 7 червня, був такий абзац: "Президент США наголосив на повній підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня".

Зараз у тексті релізу немає слів про підтримку надання ПДЧ у НАТО. Коротко про це згадано в повідомленні глави Офісу президента Андрія Єрмака у Facebook.

Спікер Ради національної безпеки США в коментарі Axios пояснив, що "українці неправильно інтерпретували" слова Байдена і виправили свою заяву. У Білому домі відмовилися коментувати, чи підтримують вони ПДЧ для України, такої інформації немає в релізі про бесіду Зеленського і Байдена.

Водночас Єрмак заявляв, що під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена 6 травня Україна здобула підтримку надання їй ПДЧ у НАТО.

Сам Зеленський заявив, що "слова не важливі, а важливі вчинки", і додав, що задоволений підсумками бесіди з Байденом.

Контекст:

Зеленський і Байден розмовляли напередодні зустрічі американського президента з президентом РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 16 червня в Женеві.

Коментуючи цю зустріч, у Білому домі заявляли, що Байдену важливо сісти з Путіним "віч-на-віч", щоб "чітко визначити, якими є наші позиції, щоб зрозуміти, які його позиції", а також "спробувати врегулювати розбіжності й визначити сфери, у яких ми можемо домогтися прогресу". Прессекретарка Білого дому Джен Псакі розповідала, що на зустрічі Байден планує говорити з Путіним про ситуацію в Україні та Білорусі.

Зеленський заявляв про готовність у "будь-якій точці планети" особисто проконсультувати Байдена щодо Росії, і говорив, що якщо такої розмови не відбудеться, це буде "великою помилкою". Він підкреслював, що саме Україна має "глибоке розуміння предмета".

Перша розмова Зеленського і Байдена відбулася 2 квітня. За словами глави ОП Андрія Єрмака, бесіда тривала приблизно 50 хвилин. У Білому домі заявили, що Байден "підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі та у Криму". Також співрозмовники обговорили реформи в Україні та боротьбу з пандемією коронавірусу.

14 червня відбудеться саміт НАТО, на нього більше не запрошуватимуть Україну і Грузію. Оскільки саміт буде короткостроковим, участь у ньому візьмуть виключно країни - члени НАТО, говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В Офісі президента заявляли, що Україна не братиме участі в саміті в червні, але питання надання ПДЧ на ній обговорять.

Закрыть