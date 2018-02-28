Пресс-конференция "для Вашингтона": предвыборные месседжи Порошенко

В ходе ежегодной встречи с прессой Глава государства посылал сигналы западным партнерам, отметили эксперты. Они не увидели стратегических предложений для общества, хотя следующая пресс-конференция Порошенко придется уже на выборы.

НАТО вместо децентрализации

Президент Петр Порошенко сообщил о своей инициативе "заякорить" в Конституции перспективу вступления в ЕС и НАТО. "Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Как показывают социологические исследования, обе идеи являются консолидирующими в обществе", - заявил он в ходе ежегодной пресс-конференции.

Ее тема была обозначена как "Вызовы - 2018". Однако эксперты сочли пресс- конференцию нацеленной на грядущую избирательную кампанию. Отсюда и ориентация на социсследования в продвижении конституционных изменений, в то время как парламент до сих пор не принял президентский проект децентрализации.

После взрыва гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года изменения Конституции в части децентрализации больше не рассматривались, хотя и были приняты в первом чтении в рамках Минских соглашений. Радикалов не устроил пункт об особом порядке самоуправления на Донбассе.

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что Петр Порошенко готов выполнить политическую часть Минских соглашений, касающуюся закрепления в Конституции особого статуса Донбасса.

"Прикроют это под соусом внесения изменений в Конституции об упоминании пути Украины в ЕС и НАТО", - написал он в Facebook.

Отметим, что следующая ежегодная встреча Петра Порошенко с прессой может состояться уже непосредственно перед президентскими выборами, намеченными на март 2019 года.

По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Глава государства попытался задать политическую повестку на год вперед. "Порошенко припасет главные козыри в рукаве на вторую половину года. Когда такое решение сможет существенно повлиять на президентскую кампанию", - посчитал он. Ведь в ходе нынешней пресс-конференции каких либо системных и стратегических предложений для общества не прозвучало.

Следует отметить, что Петр Порошенко не дал четкого ответа, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на второй срок, сказав лишь, что пойдет голосовать в качестве избирателя. А одно другому не мешает.

"Порошенко не принял решение идти на президентские выборы, что означает: именно Вашингтон должен решить судьбу Порошенко. Если Порошенко будет полезен после весны 2019-го - он пойдет на выборы. Если Вашингтон считает, что нет - то на выборы Порошенко не пойдет в обмен на гарантии личной безопасности", - считает Дмитрий Корнейчук.

Он также уверен, что в ближайшее время будут приняты "все законы, которые хочет Вашингтон" - закон об Антикоррупционном суде, о Бюро финансовой безопасности и т.д.

Глава государства действительно анонсировал создание Национального бюро финансовой безопасности, которое "отрежет другие силовые структуры от пастбища, на котором они уже десятилетиями доят украинский бизнес". А об Антикоррупционном суде он сказал: "Украина должна сдать этот экзамен".

"Усталость, высокомерие, политический тупик"

Говоря об Антикоррупционном суде, Глава государства сделал немаловажное уточнение, что "дискуссия не должна выходить за рамки Конституции и украинского законодательства". А критики президентского законопроекта как раз требуют предоставить полную свободу международным экспертам в формировании судебного органа в Украине.

Таким образом, формирование Антикоррупционного суда в дополнение к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), по замыслу западных партнеров, призвано закончить формирование закрытой вертикали внутри украинской правовой системы, неподконтрольной украинской власти.

По мнению Руслана Бортника, власть уже достаточно затянула создание Антикоррупционного суда, и теперь может принять закон, без ущерба для себя. Ведь после принятия закона последуют конкурсы на замещение должностей, и процесс формирования суда продлится более года. В то время как президентские выборы намечены на март, а парламентские на октябрь 2019 года.

Эксперт считает, что первые приговоры нового суда смогут появиться не ранее 2020 года, а значит, не повлияют на избирательную кампанию. "Власть выиграла время и теперь может принимать законопроект об Антикоррупционном суде, параллельно торгуясь о политической поддержке во время президентских и парламентских выбора", - считает он.

Бортник обратил внимание, что Глава государства остановился на вопросе электронного декларирования антикоррупционеров. На пресс-конференции прозвучали слова про "замену" электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

До 1 апреля, когда выходит срок сдачи е-деклараций, их заменят для активистов другой формой отчетности, отменив уголовную ответственность за неправдивую информацию. Следует отметить, что декларирование антикоррупционеров ранее вызвало волну критики на Западе.

Чаяния украинской аудитории, по экспертному мнению, были отражены слабее. Бортник называет среди " провалов" пресс-конференции Президента, его гордость за полученные пять траншей кредита от МВФ. "Президент гордится не чем-нибудь, а накоплением долгов", - иронизирует эксперт.

Он также обратил внимание на манеру Главы государства обращаться словом "дорогуша" на язвительное замечание в адрес Юлии Тимошенко (он, не называя ее имени, вспомнил фото с послом РФ в кулуарах Мюнхенской конференции), на снисходительные ремарки: "Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко. Они все там сейчас? Ни один из них не влияет на позицию президента", на замечание о "несчастном человеке" Саакашвили.

"Усталость, высокомерие, политический тупик сквозили в речах и мимике Президента, несмотря на все попытки выглядеть лидером нации. Непросто это с такими-то рейтингами", - констатировал Бортник.

Напомним, что, согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга в первом туре является Тимошенко, за нее проголосовали бы 18,7% респондентов. Действующего президента Порошенко готовы поддержать 15,6%.

Дмитрий Корнейчук считает, что в ходе пресс-конференции Петр Порошенко "публично расписался в том, что он марионетка Вашингтона".

"Он готов сделать для хозяев все. Ну, а Трамп уже должен с барского плеча решить: казнить Порошенко или миловать в 2019-м", - резюмировал эксперт.

Андрей Кислов