Пресс-секретарь Гройсмана сообщил о своей отставке

Пресс-секретарь премьер-министра Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил о своей отставке. О соответствующем решении он пишет 17 июля в Facebook.

"В моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря премьер- министра и руководителя Департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", - сообщил он.

Столярчук поблагодарил премьера и коллег за сотрудничество.

"Сейчас премьер-министр предложил мне остаться его советником по вопросам медиа и коммуникаций. Я сконцентрируюсь на развитии стратегических коммуникаций, в частности на новых проектах в рамках правительственной коммуникационной стратегии "Единый голос", - отмечает также он.

В апреле 2016 года Столярчук был назначен директором Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

До этого он больше года работал пресс-секретарем Владимира Гройсмана. Об этом сообщает "Українська правда".