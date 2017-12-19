Пресс-секретарь Порошенко опубликовал письмо Саакашвили к президенту (фото)

Лидер "Руху новых сил" Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украину Петру Порошенко. Письмо опубликовал на своей странице в Facebook пресс- секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также на комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать", - говорится в сообщении Цеголко.

В письме к Порошенко Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок. Кроме того, он высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".

Полный текст письма Саакашвили:

"Уважаемый Петр Алексеевич, господин президент. Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины. Конечно, я допускал и допускаю много политический ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить. С уважением, М".

Напомним, 16 декабря Саакашвили заявил, что готов договариваться с Порошенко.