Пресс-секретарем Гройсмана станет бывший замруководителя "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"

Новым спикером главы Кабмина Владимира Гройсмана станет бывший заместитель гендиректора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Александр Мельничук, сообщает "Интерфакс-Украина". Нынешний пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук сообщил об отставке 17 июля.

Новым спикером Гройсмана станет 47-летний Мельничук, который занимал должность заместителя генерального директора НОТУ до 21 мая 2017 года Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана станет бывший заместитель генерального директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Александр Мельничук, сообщает "Интерфакс- Украина" со ссылкой на источник.

47-летний Мельничук занимал должность заместителя генерального директора НОТУ до 21 мая 2017 года, когда в ходе реорганизации телекомпании было сокращено количество заместителей.

До этого Мельничук занимал пост генерального директора телеканала "НТН".

17 июля пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил в своем Facebook о намерении уйти в отставку с постов спикера премьера и директора Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины .