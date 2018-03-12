Пресс-служба Надежды Савченко обнародовала ее фото в Страсбурге

Пресс-служба народного депутата Надежды Савченко обнародовал ее фотографии и утверждает, что она сегодня находится во французском Страсбурге. На завтра, 13 марта, ее вызывают на допрос в СБУ в Киеве.

"Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Раньше пресс-секретарь Савченко отмечала, что депутат находится на конференции ПАСЕ, где обсуждает вопрос освобождения украинских заложников в России. Поэтому она не получила повестку СБУ для допроса относительно подготовки теракта Владимиром Рубаном. В то же время вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не приглашали на ряд мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы, ее также не было на сегодняшнем заседании.

Сестра Надежды Вера Савченко сообщила, что депутат заблаговременно предупредила и подала соответствующие заявления о командировке в аппарат Верховной Рады. Однако говорит она о Страсбурге, а не Париже, где происходят заседания.

"Надежда Савченко за неделю в аппарат ВР подала заявление о командировке в Страсбург, на сессию, которая начнется сегодня в 18:00 (вопрос политзаключенных). А завтра там рабочий день и ряд встреч. То есть физически она во вторник будет там. Об этом заранее было сообщено. То, что "вожди и руководители" используют эту ситуацию, чтобы обвинить ее "в побеге за границу", - это их методы. Вызов на допрос никто, кстати, не получал", - заявила Вера Савченко в Facebook.

Напомним, Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Надежду Савченко по делу о подготовке теракта в центре Киева террористами ОРДЛО и в частности украинским "переговорщиком" Владимиром Рубаном.