Пресс-служба Януковича назвала «домыслами» его слова о разводе с женой

Пресс-служба экс-президента Украины Виктора Януковича опровергла текст интервью, которое политик дал изданию Spiegel, передает РИА «Новости».

В тексте немецкого издания говорилось о его разводе с женой Людмилой и сожительстве с сестрой своей бывшей кухарки, с которой он вместе сбежал с Украины.

«В интервью шла речь о том, что «перед группой наемников была поставлена задача в ночь с 21 на 22-е число убить президента Украины и его гражданскую жену», но иных слов о семейном положении Виктора Януковича в интервью сказано не было», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что «утверждения в статье» о семейном положении Януковича являются «не более чем домыслами» и потребовала опровергнуть эту информацию.