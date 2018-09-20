Претензии людей к антикоррупционным органам оправданы - Порошенко

Претензии украинского общества к низкой эффективности антикоррупционных органов "абсолютно оправданы". Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, во время ежегодного обращения к депутатам заявил с трибуны в Верховной Раде президент Петр Порошенко.

Как он выразился, "мы создали с вами антикоррупционную инфраструктуру", а некоторые новые органы "вложили немалые финансовые ресурсы налогоплательщиков Украины".

"Но пока что коэффициент их полезного действия точно меня как президента не удовлетворяет. И общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы и претензии людей абсолютно оправданы", - отметил Порошенко.