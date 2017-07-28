Прецедент с Саакашвили может быть использован для препятствования борьбе с коррупцией в Украине - NYT

Другие грузины, которые работают в антикоррупционных ведомствах, тоже могут потерять гражданство вслед за грузинским экс-президентом.

Когда-то Петр Поршенко и Михеил Саакашвили были союзниками, которые противостоли Кремлю. Экс-президент Грузии даже решился иммигрировать в Украину, чтобы стать главой обладминистрации.

Но с того времени их отношения настолько испортились, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, оставив его без любого.

Об этом пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times, добавляя, что конфликт между ними связан с борьбой против коррупции.

Издание отмечает, что после революции в 2014 году и свержения пророссийского режима, Саакашвили и около десятка бывших грузинских чиновников с опытом антикоррупционной деятельности переехали в Украину, чтобы работать с новым правительством. Но потом Саакашвили начал критиковать Киев за то, что он слишком мало делает для борьбы с взяточничеством. Он ушел в отставку и основал оппозиционное движение, испортив отношения с Порошенко. Последний несколько дней назад лишил бывшего грузинского союзника украинского гражданства.

Издание отмечает, что прецедент с Саакашвили может навредить антикоррупционному процессу в Украине. Грузины, которые в 2014 году присоединились к украинскому правительству, были мощной силой, которая за кулисами работала над преодолением запутанной бюрократии. В связи с требованием украинского законодательства, они отказались от гражданства Грузии и приняли украинское. Но распоряжение Порошенко создало прецедент, который открывает путь для лишения гражданства и увольнения с должностей других грузин.

Один из таких чиновников, который может повторить судьбу Саакашвили - это юрист и замдиректора НАБУ Гизо Углава. Издание пишет, что бюро, в котором он работает, ведет напряженную борьбу с администрацией Порошенко.

Украинский президент не может уволить руководителей ведомства, поскольку оно было создано по требованию МВФ. Но его администрация может теперь пойти другим путем.

6 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стало то, что экс-президент Грузии не упомянул в анкете, что находится в розыске на родине.

Запрос в Генпрокуратуру по поводу украинского гражданства Саакашвили направил депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой, а ГПУ перенаправила его в ГМС.

Президент Украины Петр Порошенко предоставил Михеилу Саакашвили украинское гражданство указом от 30 мая 2015 года. В тот же день Саакашвили был назначен главой Одесской облгосадминистрации.