Презентовано результати моніторингу відкритості роботи комітетів Верховної Ради

В Українському Парламенті відбулася презентація результатів моніторингу відкритості та прозорості роботи комітетів Верховної Ради України за листопад 2017 – березень 2018 року, проведеного відповідно до методології, що базується на «Положенні про веб-ресурси Верховної Ради України», затвердженому Розпорядженням Голови Верховної Ради України №699 «Про веб-ресурси Верховної Ради України». Про це повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради.

Методологія оцінює повноту та вчасність оприлюднення на веб-сайтах комітетів Верховної Ради тільки тієї інформації, яка зазначена в згаданому вище Положенні, та передбачає максимальний бал за місяць – 20.

Таким чином, за результатами п’яти місяців моніторингу найвищий середній бал показав Комітет з питань свободи слова та інформації політики (17,8 бала), друга позиція за Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (16,4 бала), третя – за Комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (16 балів).

Загальний рейтинг за результатами п’яти місяців:

Як показав моніторинг, найбільш повно на веб-сайтах комітетів Верховної Ради висвітлена така інформація:

• відомості про секретаріат Комітету;

• забезпечення взаємодії, зворотний зв'язок із Комітетом;

• проекти розкладу засідань на поточний місяць;

• склад і структура комітету (зокрема, підкомітети);

• діяльність Комітету (засідання, слухання, «круглі столи» та ін.).

Окрім того, проведений моніторинг виявив напрямки, робота з яких повинна бути посилена. Зокрема, сьогодні комітети Верховної Ради не мають уніфікованої форми звітності про свою діяльність, не всі з них забезпечені обладнанням для аудіозапису тощо.

Розробка методології та моніторинг здійснювалися ГО «Ліга інтернів» у рамках діяльності Ініціативи «Відкритий Парламент» за підтримки проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу».