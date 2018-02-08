Президент Австрии: Санкции против РФ - необходимая мера

Австрия терпит определенные экономические убытки от наложенных Евросоюзом на Россию санкций за аннексию Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины, но страна не будет инициировать их отмену.

Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Вене, сообщает Укринформ.

"Что касается экономического развития, Австрия тоже страдает от этих санкций. Но это было необходимо. То есть, мы не были иницаторами этого, и мы также не выступаем с инициативой их отменить", - сказал Ван дер Беллен.

Он отметил, что Европейский Союз должен был отреагировать на действия России на востоке Украины и аннексию Крыма, и этой реакцией были санкции.

"Австрия с самого начала как член ЕС присоединилась к ним, и на последнем заседании Европейского совета это тоже имело поддержку. Это необходимая мера на фоне той ситуации, которая сложилась на востоке Украины, и особенно это касается Крыма", - отметил президент Австрии.