Президент Австрии в марте посетит Украину

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял приглашение Петра Порошенко во время рабочего визита 8 февраля и в марте посетит Украину.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в марте посетит Украину. Об этом в четверг, 8 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой в Вене, пишет УНИАН.

"Я счастлив проинформировать, что федеральный президент принял мое любезное приглашение в середине марта посетить Киев, и мы ждем с нетерпением визита", - сказал он.

По словам Порошенко, "родословное древо австрийского президента своими корнями прорастает в Украину".

"В нынешней Полтавской области рос ваш, господин президент, прадед Максимилиан Георг Раймонд, и я уверен в том, что во время визита мы предоставим более подробную информацию", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее президент Австрии заявил, что Вена не собирается инициировать отмену или ослабление санкций против РФ.