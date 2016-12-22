Президент Беларуси и Л.Кучма обсудили работу Трехсторонней контактной группы

. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и экс- президент Украины Леонид Кучма во время встречи обсудили работу Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, контактная группа в Минске договорились о прекращении огня с севера 24 декабря.