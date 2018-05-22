Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит Донбасс

22 мая 2018, 14:22
 Политика Источник: УНИАН

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд совершит визит на освобожденную от российских захватчиков украинскими Вооруженными силами часть Донбасса. Сегодня она прибыла в Украину и встретилась с президентом Украины Петром Порошенко.

"Президент Эстонии станет первым главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от российских захватчиков часть Донбасса", - сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко выступил с инициативой шефства стран ЕС над городами Донбасса.

Источник: УНИАН
 
 
 