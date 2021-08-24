Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив намір президента Франції Емманюеля Макрона відвідати Україну з візитом. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив намір президента Франції Емманюеля Макрона відвідати Україну з візитом.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільному брифінгу у вівторок, повідомляє Українська правда з посиланням на Інтерфакс- Україна.

"Ми очікуємо з нетерпінням нового етапу співпраці - візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин", - сказав Кулеба.

У свою чергу міністр Ле Дріан висловив сподівання, що візит Макрона в Україну відбудеться вже до кінця 2021 року.

